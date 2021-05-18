《飛吧，瀚之。》「瀚之跟著阿嬤的腳蹤，息了他人世間的勞苦，榮歸主懷，也到天上跟隨上帝去了。」民進黨台中市議員張耀中30歲的兒子張瀚之，18日上午9時許，被民眾發現墜樓在社區露台；警消獲報到場，發現張瀚之已明顯死亡；家屬將其遺體送往殯儀館，張耀中傍晚於個人臉書傾訴為人父失去至親至愛心中的不捨。

台中市議員張耀中的母親於5月14日以高齡95歲辭世，目前還在治喪中；原定5月22日舉辦追思禮拜，疫情期間因避免群聚感染而取消。張瀚之生前很得阿嬤的疼愛，張耀中一周內痛失兩位至親，讓他哀慟不已。

張耀中傍晚在他個人的臉書，傾訴為人父對兒子的關愛。他說「瀚之從小為過動症所苦，稍長，又因為思覺失調症，多次進出醫療院所，如果不是上帝一直呵護著他，可以這樣說：這個病對瀚之來說真是個無止無境的煎熬。」「瀚之在2004年10月24日，與阿嬤、爸爸、媽媽、姊姊一同在台灣信義會大里牧區受洗，成了上帝的小孩。」

張耀中指出，「瀚之也曾經試圖與過動、思覺失調對抗，甚至試著以「轉換環境」方式，看看是否有助於改善病情，他曾多年在加拿大、美國、澳洲等國間遊學，但是這個病一直如影隨形，瀚之曾經多次告訴我：我無法分辨真實或虛妄世界，我不斷聽到有人在跟我講話，但是我分不清那是真的還是假的？」

張耀中說，「本月13日晚間，疼愛瀚之並且從小帶大瀚之的阿嬤離開世界，瀚之情緒受到很大的衝擊，他不只一次問我：不知道能為阿嬤做些什麼事？」「16日瀚之到學士會館看阿嬤時，我看到他的神情略顯疲憊，待要跟他講話時，他已起身向姊姊瀞之表明說要先回家休息，他說他感到深深的哀悽，快要忍受不住。」

張耀中說，「後來，就誠如大家所知道的，瀚之在18日當了飛天天使，離開了大家，跟隨阿嬤到上帝的身邊去了。」「飛吧，瀚之你飛吧，別再害怕面對人群，陪著阿嬤飛吧，上帝在等著你們，等著你們回到祂的身邊，你知道的：上帝愛你，像阿嬤與全家人一樣，全然無悔的愛你哦！」

張耀中表示，「我們無法一一告知瀚之的諸親友這個惡耗，疫情期間也不建議大家出席本月22日瀚之與阿嬤的告別禮拜，如果你真的想念瀚之，這段時間我們全家會在學士會館708室陪瀚之，你可以過來看看他，學士會館在：學士路257號7樓708室。」

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(中時 )