英國女星艾瑪華森（Emma Watson）在經典小說《哈利波特》改編電影中飾演妙麗一角，把書裡知性又聰明的那一面完美詮釋，讓她從小就成為家喻戶曉的大明星；艾瑪華森爆紅後感情生活一直被關切，2019年被拍到和企業家男友里歐羅賓頓街頭熱吻，不久前又被拍到無名指有戒指，屢被傳要準備結婚淡出演藝圈，但今（18）日艾瑪華森罕見動怒，在久未更新的推特做出回應。

艾瑪華森從電影《哈利波特》妙麗一角「畢業」後，馬上有許多電影工作，甚至還多次為捍衛女權發聲，更曾傳出她拒絕英國哈利王子追求，對王妃頭銜完全沒興趣，給外界她自己就是女王的形象；而艾瑪華森情歸何處一直是外界追逐的焦點，在2019年她在倫敦被拍到和企業家里歐羅賓頓熱吻，戀情才曝光。

艾瑪華森時隔9個月在推特4度更新動態，回應外界謠傳她訂婚息影一事。(圖/ 摘自艾瑪華森推特)

今年初，據外媒報導指出，有知情人士透露愛瑪華森和男友已秘密訂婚，兩人無名指上都帶著戒指，更有傳聞艾瑪華森結婚後要息影淡出演藝圈；各種結婚傳言終於惹火艾瑪華森，她時隔9個月在推特發文，還一連更新4則動態回應感情相關問題。

艾瑪華森在推特上表示，「如果有好消息會親自告知粉絲，請各位勿多加揣測」，說然沒有明確指出在說訂婚一事，但已間接否認訂婚傳聞，而她更心繫全球受新冠肺炎疫情影響，「當我沒有更新我的生活近況，就代表我和大眾一樣，安靜地等待疫情過去」。

(中時新聞網)