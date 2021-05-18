台師大校長吳正己今天(18日)晚間發出「校長致全校師生同仁的信」，指今日確診案例中，有1例為台師大學生。因症狀尚屬輕微，目前該同學已依衛生單位指示，於家中進行一人一室隔離。該位同學並未住宿學校，相關師生皆已接獲通知進行防疫措施。據了解，這位學生租房子在萬華區，可能與當地疫情有地緣關係。

吳正己發出給校內老師、同仁及同學一封信的內容如下：

過去一年，全球疫情嚴峻，臺灣在國人的努力下，疫情得以控制。然而自5月15日起雙北疫情提升至第三級防疫警戒，疫情延燒，確診案例持續增加。本校接獲衛生單位通報，今日確診案例中，有1例為本校學生。因症狀尚屬輕微，目前該同學已依衛生單位指示，於家中進行一人一室隔離。該位同學並未住宿學校，相關師生皆已接獲通知進行防疫措施，接觸場域均已進行環境消毒。

隨著疫情警戒提升，本校已加強相關措施，所有課程至學期末全面改以遠距教學方式進行，期末考改採線上測驗。校園活動停辦、延期或改以線上方式進行。行政同仁分流上班，居家辦公，減少群聚感染風險。校園內相關場館，加強清潔消毒，並暫停對外開放。校園全日實施出入口管制，入校實名制及體溫量測，全面加強各項防疫工作。

在此時刻，請大家不要恐慌，不論你是在學校，或是在家中，請大家留意自身健康狀況，維持正常作息，戴口罩、勤洗手。學校會持續關注疫情發展，配合政府防疫政策，也期盼大家團結合作共同面對，相信我們一定能平安度過！

(中時 )