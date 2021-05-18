深圳市第五高樓賽格大廈今日（5月18日）中午出現晃動，事後現場有大批人員從大廈撤離。福田區政府最新通報指，區相關職能部門已派出專家到場對大樓安全進行檢測，經初步檢測排查，大廈周邊場地未見地面開裂情況，未見幕牆板塊脫落損壞，相關具體情況及原因正在進一步調查核實。

深圳市住房和建設局亦在官方微博上發布公告，指賽格大廈在當天中午12時31分至下午1時左右出現振動現象。目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，具體振動原因還在調查中，大廈主體結構安全。

另一方面，深圳賽格股份有限公司董事會秘書彭愛雲在回覆媒體查詢時稱，經過現場查看，大廈沒有發現甚麼問題。晃動的具體原因，猜測可能因為風、或其他因素產生的物理共振效應。彭愛雲又稱，如果屬於正常共振效應，大廈本身也沒有問題，也沒有特別需要處理的措施。

據此前消息，深圳市應急管理局曾經表示，經查看並分析全市各地震監測台站數據，深圳市未發生地震，賽格大廈搖晃原因正在核查。目前賽格大廈已經封閉，內部人員全部撤出，外來人員禁止進入，各出入口也有保安或物業人員值守。

深圳賽格大廈位於深圳市交通幹道深南中路與華強北路交匯處，總建築層79層，總高度355.8米，現為深圳第五高樓，亦是目前世界最高的鋼管混凝土架構大廈。

(中時 )