IDC公布亞太區智慧城市大獎（SCAPA）獲獎名單，IDC表示，本屆競賽共收到超過250個公開提名專案、公民投票超過14萬票，為歷年之最，台北市政府獲得兩項大獎、新北市一項，台灣總計獲得三項大獎，僅次於新加坡。

IDC表示，本屆獲獎者來自14 個不同類別、共16項最佳智慧城市專案，台北市政府、新北市政府分別在「公民參與」、「 公共衛生與社會服務 」與「公共安全：次世代緊急應變服務」三項類別中勝出，其中台北市政府以「台北通 TaipeiPass：政府行動服務的數位通行證 」獲得「公民參與」類別優勝，同時也以「台北市科技輔助防疫專案」奪下「 公共衛生與社會服務 」大獎，新北市的「即時服務生命守護 - 智慧雲端動態救護系統」則在「公共安全：次世代緊急應變服務」類別獲得大獎。

IDC表示，亞太區智慧城市大獎至今年已邁入第七屆，IDC採用 「 IDC智慧城市發展指數」的六階段基準評估框架，包含公眾票選的結果來評定亞太地區十四種類別的最佳智慧城市專案，亞太區智慧城市大獎的得獎者是根據 IDC 分析師評選、公眾票選以及國際諮詢委員會的評估綜合評選而成，今年的區域獲獎者將有機會與其他地區獲獎者角逐IDC全球智慧城市大獎。

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