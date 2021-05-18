由於擔心未來在部分區域難以獲得海、空軍支援，美國特戰司令部（SOCOM）宣布，已與5間廠商簽署總價值1920萬美元（約新台幣5.36億元）的合約，後者將各自生產1架螺旋槳攻擊機的原型機，協助特戰司令部推進自購75架輕型攻擊機的「武裝掩護」（Armed Overwatch）計畫。

美特戰司令部表示，各廠商完成原型機的生產後，將在2022年3月前，於佛州艾格林空軍基地（Eglin AFB）進行性能展示；若獲得單位高層和國會認可，便會正式開標購買75架輕型攻擊機。特戰司令部原本希望於今年正式啟動標案，但遭國會擋下，要求其繼續進行試驗，確保候選者的性能符合需求。

軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，在海、空軍經費緊張之際，特戰司令部擔心旗下地面單位將更難得到空中支援，因此決定自行建立輕型攻擊機隊。這批輕型攻擊機將能在惡劣環境下運作，並於非洲、敘利亞、阿富汗等區域的反恐任務中擔當要角，負責執行情監偵（ISR）、密接空中支援（CAS）、精確地面打擊等任務。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，獲選的5名競標者為萊頓公司（Leidos）的「野馬二式」（Bronco II）、MAG航太公司（MAG Aerospace）的MC-208「衛士」（Guardian）、德事隆公司（Textron）的AT-6E「狼獾」（Wolverine）、L-3公司的AT-802U「空中守望者」（Sky Warden），以及內華達山脈公司（Sierra Nevada）的MC-145B「狡詐狼」（Wily Coyote）。

(中時新聞網)