去年4月下旬，成功大學發表台灣版「移動式緊急部署檢疫醫院原型屋QurE 」，是一種最快3天就可蓋好的移動式負壓隔離病房。設計的九典聯合建築團隊今天表示，最近詢問度突大增。

九典聯合建築團隊的設計總監李金威今天接受中央社記者訪問時說，去年協助成大興建老人醫院時，正逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球蔓延，決定與成大合作打造可快速建築的緊急部署負壓隔離病房和緊急檢疫站的原型屋設計「QurE」，希望用建築力量為疫情盡一份力。

成大醫院與規劃設計學院也都參與了可快速興建的負壓隔離病房研發。

李金威說，可快速興建的負壓隔離病房原型屋當初花了約8天完成，主要是設計與建材有修正，現在若要蓋，只要在能取得水、電的地方興建，最快3天就可蓋好。

李金威說，最近台灣的疫情升溫，台北、新竹、彰化、台中有很多醫院紛紛向九典聯合建築師事務所詢問相關細節，九典建築團隊願配合醫院的需求，給予協助。

根據成大去年公開的「QurE」原型屋，外表有如一般的工務所，最大特點在於可迅速組裝單人套房式的負壓隔離病房；每間病房空氣的排進氣與抽風等，都經過電腦與實體模擬分析，避免病人間交叉感染。相較於全球現有的方艙醫院，不但安全性大幅提升，也可保障病患醫療隱私。

李金威說，這種可快速蓋好的負壓隔離病房還有一項特色，就是可以拆解，並循環利用，不會造資源浪費及環境污染。

「移動式緊急部署檢疫醫院原型屋QurE」也獲得2020年台北設計獎公共空間設計類銅獎及評審團推薦獎、社會設計獎。

(中央社)