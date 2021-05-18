三級防疫後 空拍台北市信義區夜景紀錄。（圖/翻攝自 Xbike 航拍攝影Drone）

三級警戒下的台北市。(Rick Tsai Youtube頻道 授權提供)

新冠疫情再度爆發，重創雙北市，尤其此次成為重災區的台北市，用空拍機實際紀錄市容不難發現，喧囂的都會區，在空拍機記錄下，街道上的車流和人流明顯減少，許多人因為疫情，決定在家自主防疫，也使得路上空蕩蕩，有在地居民表示，信義區人潮比上個月減了許多。

雙北市短短四天內，從二級升到三級警戒，16日晚間，台北市信義區信義新天地繁華依舊，但卻少了不少人潮，燈光璀璨，但人潮變少了，僅剩大樓外牆的燈光一閃一鑠。

國內疫情拉警報，本土病例大爆發，衛福部長陳時中15日宣布雙北自5/15-5/28升至三級警戒，必須關閉場所包括展覽場、活動中心、展演所、電影院、室內游泳池、樂齡學習中心、老人共餐中心等。消息一出，平常攘往熙來的信義區、捷運站，變的冷清、空蕩蕩，宛如空城。截至5月18日止，台北市已累計475人染疫，新北市也多達443人。

而截至17日為止，大專院校學生確診有16名、高中4名、國中6名、國小7名以及幼稚園4名，總共37名。而全國157所大學，到昨天已有155所大學停止實體課、改為遠距教學。教育部今天也臨時宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停課至28日。

(中時新聞網)