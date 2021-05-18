新冠疫情再度爆發，重創雙北市，尤其此次成為重災區的台北市，用空拍機實際紀錄市容不難發現，喧囂的都會區，在空拍機記錄下，街道上的車流和人流明顯減少，許多人因為疫情，決定在家自主防疫，也使得路上空蕩蕩，有在地居民表示，信義區人潮比上個月減了許多。
雙北市短短四天內，從二級升到三級警戒，16日晚間，台北市信義區信義新天地繁華依舊，但卻少了不少人潮，燈光璀璨，但人潮變少了，僅剩大樓外牆的燈光一閃一鑠。
國內疫情拉警報，本土病例大爆發，衛福部長陳時中15日宣布雙北自5/15-5/28升至三級警戒，必須關閉場所包括展覽場、活動中心、展演所、電影院、室內游泳池、樂齡學習中心、老人共餐中心等。消息一出，平常攘往熙來的信義區、捷運站，變的冷清、空蕩蕩，宛如空城。截至5月18日止，台北市已累計475人染疫，新北市也多達443人。
而截至17日為止，大專院校學生確診有16名、高中4名、國中6名、國小7名以及幼稚園4名，總共37名。而全國157所大學，到昨天已有155所大學停止實體課、改為遠距教學。教育部今天也臨時宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停課至28日。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。