本土疫情延燒，教育部宣布明起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等教育機構也配合停課，學生一律在家學習。台中市教育局去年即已超前部署完成線上學習模擬演練，並整備分享器、SIM卡等上網設備供經濟弱勢學生申請，讓學生安心在家停課不停學。

教育局表示，台中市已訂有「臺中市國民中小學因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)學生居家學習上網設備借用注意事項」，目前行動載具有1萬餘台可供全市有需求的學生借用，另備有500台 4G分享器及2200片SIM卡可供經濟弱勢學生申請，如學生因特殊情況家中設備不足，停課期間可向所屬學校反映並由學校提供協助。

教育局也說，線上學習方式包含視訊同步、影音串流、線上學習平台等各種方式，學校可自行選擇以同步、非同步或混成方式進行線上教學。教育局「線上教學資源中心」提供台中市師生以系統式檢索、單一入口方式串聯各大線上學習平台，有助網路分流使用順暢，另教育局也將持續進行流量監控，提供穩定服務。

教育局指出，依據全市線上演練經驗，各級學校校內頻寬足可支應教師進行線上教學，至於學生於家中線上學習須使用家中網路，須視個別頻寬而定，建議線上學習時，家中其他設備可暫時停止觀賞影片等流量較大的網路活動，以利學習順暢。

(中時 )