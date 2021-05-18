阿公店不只有阿姨 內行人爆大膽族群「超嗨玩法」｜Red Light District

台北市萬華茶室成為疫情重災區，熟客透露，外籍女陪侍，以看護名義返回中南部雇主家，台北市議員鍾小平直呼「這是南北串連的傳播鏈！」，呼籲曾在萬華阿公店任職的小姐們趕快前往快篩。另有知情人士表示，這些「萬華女」部分會轉戰中南部盛行的「小吃店」，恐成防疫破口。

北市議員鍾小平今早在萬華分局舉行記者會，他指出，萬華地區情況嚴峻，單日確診人數恐衝破百位，但任職於越南店、阿公店的小姐們，以看護之名進入台灣，疫情爆發，又逃回中南部雇主家，希望警方儘快使用行政手段、道德勸說，呼籲小姐們前往快篩。

華警分局長張隆興表示，已逐步聯繫龍山派出所轄內的65家茶室負責人，呼籲店家協助通知店內員工和小姐儘速快篩，強調不會查核證件，外籍人士無須擔心。目前共有22家承諾配合，其他業者由於資料登錄不齊全，未來將持續聯繫。警方也使用2021年至今的臨檢記錄表，清查出80名外籍人士，現有15人完成快篩、34人願意快篩。

另有知情人士指出，這些萬華阿公店小姐，恐轉戰中南部盛行的「小吃部」。據東森新聞報導，知情人士表示，萬華區周邊的新北板橋、永和、淡水及三重本來也有許多女陪侍，但隨著新北市的疫情迅速擴散，很多女陪侍都跑到中南部，例如南投、埔里地區的小吃部找頭路。

(中時新聞網)