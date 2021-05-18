新冠肺炎疫情全台停課，TBC台灣寬頻特推出「停課不停學上網專案」。（TBC提供）

隨著雙北新冠疫情的防疫警戒進入第三級，全國各縣市的防疫措施日漸嚴峻，

中央流行疫情指揮中心宣布自19日起至28日期間，全國各級學校全面停課。TBC強調，考量民眾上網頻寬需求，防疫專案特推薦200M只要$649／月，消費者也可依照家裡上網需求有其他速率選擇：500M $899／月、120M $599、50M $449。

TBC台灣寬頻表示，隨著學校停課不停學，教學方式改為線上教學，家中有學子的家長們也申請在家上班，許多企業也配合政府防疫分組實施分流在家辦公，民眾在家工作、學習的時間比平常多了數倍，家中同時使用網路的人數也變多。

TBC指出，對於頻寬的需求相對也比以往大，TBC特推出光直達「停課不停學上網專案」，主要是針對防疫期間有上網需求的用戶，限時限量提供6個月的短約期上網專案，讓學生學習不落後，民眾在家辦公好順暢。

TBC強調，因疫情關係，民眾對於外人進入家中都有疑慮；有線電視和光纖寬頻的裝機或維修大多都必須進入客戶家中，公司的工程人員都會遵守防疫期間SOP標準作業流程，保護員工同時也守護客戶，在防疫期間共同努力做好防疫工作。

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(中時 )