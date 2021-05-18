國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照片）

對於台灣5天內2次大停電，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，蔡英文2025年「非核家園」的目標變成芭樂票，證明國民黨不是「唱衰」，倒是蔡英文把台灣給「做衰」了，因停電而受苦的百姓，更覺得有夠衰。

黃子哲今（18）日在臉書表示，民進黨政府要在2025年要落實「非核家園」的政策，也就是屆時核電廠要除役，而天然氣發電占比要提升為50%、燃煤發電占比降為30%，最重要的是，再生能源(綠能)發電占比要提升為到20%。但蔡英文執政五年，非但離非核家園的目標距離甚遠，還讓台灣的能源結構變得更為敏感脆弱，幾乎注定會是張騙人的芭樂票，也會害慘台灣。

黃子哲質疑，根據民進黨2025非核家園計畫，再生能源每年增加總發電量1%，如今蔡執政5年，再生能源理論上應該要增加5%。

但能源局的數據顯示，再生能源僅從2015年的4.06%，提高至2020年的5.4%，也就是僅僅提高1.34%，更不用說離四年後的20%目標，尚有14.6%的大幅差距。

黃子哲揭露，5年來燃氣只增加5.09%，燃煤更僅減少0.36%，核能也只不過少了2.89%。在如此的小幅的調整改變下，就已經造成電力不足，發生二次大停電；若再繼續不計代價的硬搞下去，停電將成日常，真的就變成「Taiwan can stop」！

他更直言，2018年3月針對用電大戶電價就已經漲過3%，蔡英文承諾電價不漲，早已破功。而台北美國商會也曾警告，2025年前電價成本將提高33％以上，難道美國人也在扯後腿或唱衰台灣？

黃子哲批評，蔡英文的停電文中說，「連我也很難接受。」她忘了自己就是領導人，卻說得像是一副局外人的口吻，才真的令人難以接受！

(中時新聞網)