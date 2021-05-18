本土疫情升溫，部分縣市已開始設立社區採檢站，以其儘早發現確診者。對此，前衛生署長楊志良表示，當初很多學者專家都建議擴大篩檢，但衛福部長陳時中不聽，他還忍不住直言「獨裁不能夠抗疫」，楊志良更指出，當初若疫情指揮中心有到防疫旅館去看一下，就能馬上掌握情況，而這就是指揮中心的責任。

楊志良18日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他要再講一次，獨裁不能夠抗疫，不能防止疫情，但我們的時中部長，就是所有的意見都不聽，「那時候多少學者專家，都說要擴大篩檢，他從來不聽」，到這次大爆發了，台北市政府不管他了，要多設幾個篩檢站，這其實幫了他大忙，他應該特別感謝這些不同意見的人。

楊智良認為，新冠肺炎的篩檢篩劑價格昂貴十分荒謬，他更指出，陳時中不能坐在辦公室裡面，說防疫旅館就是由地方管的，「那你有沒有去看過？」楊志良回憶起以前發生登革熱時，他曾和前環保署長沈世宏，與縣市長疫起到民眾家裡研究如何去除病媒蚊，去除病媒蚊是地方政府的責任，本來國家政策就這樣，「你做了一個政策有用嗎？民眾家裡都是孳生源，到家裡看一下，蚊子在屋子裡衛生署管的， 飛到馬路上歸環保署」。

楊志良指出，如果疫情指揮中心能夠到防疫旅館去看一下，就知道說完蛋了，共用電梯，也沒有分層處理，一定爆發，所以這個就是疫情指揮中心的責任，沒有察覺到防疫旅館缺失就是陳時中獨裁的結果。

(中時新聞網)