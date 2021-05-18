以色列對加薩的哈馬斯窩藏點持續轟炸，星期二，對加薩的攻擊行動，炸毀了以色列南部的一家包裝廠，殺死了兩名泰國工人。

美聯社報導，救援隊說，星期二下午的轟炸造成2死7傷，傷者已運送到了醫院。另外，巴勒斯坦人正跨越隔離區進行大規模抗爭行動。

以色列在星期二的空襲，使1棟6層樓高的建築物倒塌，建物裡是一所伊斯蘭大學，有許多他學院、書店，以及教育中心，瓦礫堆裡還可以看到書桌、辦公椅、書本和電腦的碎片。許多居民們在廢墟中篩選，尋找自己的財物。

以色列表示，他們有提前警告該建築物的居民，因此沒有傷亡的報導。以色列說，轟炸是針對地下隧道進行的。

該居民賈馬爾·赫爾扎拉（Jamal Herzallah）說：「人們得知遭轟炸後，開始在整條街道奔跑，然後看到建物被摧毀，附近都在顫抖，如同地震一樣。」

據加薩自治區衛生部稱，至少有213名巴勒斯坦人在空襲中喪生，包括61名兒童和36名婦女，1,440多人受傷。隨著戰鬥持續進行，加薩的醫療用品，燃料和水都越來越少。從加薩平民區向以色列平民區發動的火箭彈，有造成12名以色列人的死亡，包括1位5歲的男孩和1名士兵。

但到目前為止，這場戰爭仍然沒有平息，要求雙方停火的努力一直沒有進展。由於美國並未出面呼籲停火，其他的和平調解也就顯得無力。以色列已表示，轟炸還會繼續進行。

東耶路撒冷、約旦河西岸的巴勒斯坦人，周二進行了大罷工與大遊行。人數大約佔到當地巴勒斯坦人的20％，他們罕見地表現出團結，主訴求除了要求以色列停止轟炸巴勒斯坦同胞以外，也以色列的種族岐視政策。一些人權組織說，以色列的政策剝奪了巴勒斯坦人的合法權利。以色列一直拒絕承認，他們稱只是要是以色列公民就享有平等的權利。以色列把戰爭歸咎哈馬斯組織。

(中時新聞網)