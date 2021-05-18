針對台電5天內面臨2次分區停電，前總統馬英九辦公室今說，7年前因前民進黨主席林義雄絕食，加上當時社會尚無共識，馬政府決定暫時封存已接近興建完成的核四電廠，等待未來適當時機再啟封運轉，同年8月30日，新上任的經濟部長杜紫軍斬釘截鐵地說，在核四封存與火力電廠陸續除役的雙重因素下，台灣到2021年將面臨分區限電，「不幸一語成懺，預言成真」。

馬辦指出，蔡英文總統於2016當選後，前總統馬英九於同年3月31日和蔡英文在台北賓館會晤1小時，當時馬直率指出，蔡英文與民進黨的能源政策太理想化，台灣綠能不可能在2025年達到發電量的20％，取代核能，而天然氣占到發電量的50％也風險極大，有國安顧慮。

馬辦強調，當時蔡英文聽了只淡淡地說，民進黨的能源專家都是世界一流的，不會有問題，馬英九聞言憂心忡忡，當場對蔡說「我高度憂心！」，他認為民進黨2025「非核家園」再生能源的每年成長率有限，又無法24小時發電，難以取代可以全天發電的基載能源，如核電或燃煤，台灣未來可能遭遇缺電困難。

馬辦指出，馬英九不是先知，這些都是包括杜紫軍在內的專家，根據科學證據、專業判斷，多年前即已預見的情形，如今從2017年8月15日全台停電5小時，到最近5天內2度全台大停電，蔡英文被迫2次出面向全國人民道歉，但真正的問題是，民進黨世界一流的能源專家跑到哪兒去了呢？蔡政府是「裝睡的人叫不醒」。

(中時 )