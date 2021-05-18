澳洲總理莫里森今天表示，當前全球疫情依舊嚴峻，仍有必要實施「堡壘澳洲」防疫禁令，專家則警告，莫里森打算再鎖國一年，將使澳洲成為閉關自守的「隱士王國」。

面對要求重啟國際邊界的日益高漲聲浪，保守派的莫里森（Scott Morrison）表示：「大家都想要重回往昔我們所熟悉的時光，現實則是我們今年所面臨的疫情比去年更嚴峻。」

澳洲去年3月實施前所未有的防疫禁令，禁止外國遊客入境，並嚴禁澳洲民眾出國旅遊，造成這個南半球國家自第一次世界大戰以來首度人口減少，數以萬計澳洲公民滯留海外，以及成千上萬民眾與家人分隔兩地。

如今社區感染在澳洲境內幾乎可說銷聲匿跡，並且大部分民眾的生活逐漸恢復如常。

澳洲政府最近暗示，邊界還得再閉關一年，引發激烈爭辯。

澳洲醫學會會長霍爾希德（Omar Khorshid）今天警告指出：「澳洲不能無限期關閉國際邊界。」他呼籲改善隔離設施及加強疫苗接種，漸進開放邊界。

雪梨大學（University of Sydney）專門研究澳洲如何安全重啟國境的工作小組，本週更大聲疾呼，澳洲「不能像一個隱士王國般，無限期閉關自守」。

(中央社)