彰化縣新冠肺炎疫情急遽升溫，嚴峻程度直逼雙北，18日縣府緊急說明宣布，溪湖葡萄盤商群聚傳播鏈再新增22人確診，「溪湖淪為重災區」，晚間傳出某里長也是歌唱班一員，採檢確診，目前已被收治隔離。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

溪湖葡萄家族超強傳播力，驚傳溪湖某里長確診，縣府緊急在社區內宮廟設置臨時快篩站，急尋篩檢對象，並呼籲曾經在當地宮廟及社區活動中心活動過的民眾，盡速到快篩站篩檢，從19日開始上午8點半開始，一直到下午5點，分流請不同年齡層的民眾到此篩檢。

彰化縣新冠肺炎疫情急遽升溫，嚴峻程度直逼雙北，18日縣府緊急說明宣布，溪湖葡萄盤商群聚傳播鏈再新增22人確診，溪湖淪為重災區，晚間傳出某里長也是歌唱班一員，採檢確診，目前已被收治隔離。

由於里長十分熱心，在社區活動中心開辦多項活動與服務，衛生局不敢大意，直接派出篩檢車與採檢人員進駐活動中心設站，19日一早行動快篩站啟動，急叩里民前來採檢。

而歌友會確診22人中，多數CT值都是在20以下，病毒傳播力強，歌唱班歌友們活動範圍廣，遍布溪湖、埔心、永靖等等，目前縣府緊急進行全縣大消毒，但可能為時已晚，就算現在緊急設置篩檢站，恐怕病毒早已經散播出去。

溪湖葡萄家族超強傳播力，驚傳溪湖里長確診，縣府緊急在社區內宮廟設置臨時快篩站，急尋篩檢對象，並呼籲曾經在當地宮廟及社區活動中心活動過的民眾，盡速到快篩站篩檢。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

從彰化縣流行疫情指揮中心公告來看，急尋篩檢的對象包含曾經參與過該里宮廟、及到過社區活動中心的任何活動者，篩檢採取年齡分流方式，上午8點30至10點30分為60歲以上，10點30至12點為50至60歲，下午1點至3點為40至50歲，下午3點至5點則是40歲以下。

(中時 )