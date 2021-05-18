新北市永和區長陳怡君、永和警分局長李宏振，特別到永和勵行街等傳統市場宣導，要求所有人都必需要戴口罩。（永和警分局提供）

新北市永和區長陳怡君、永和警分局長李宏振，特別到永和勵行街等傳統市場宣導，要求所有人都必需要戴口罩。（永和警分局提供）

新北市永和區長陳怡君、永和警分局長李宏振，特別到永和勵行街等傳統市場宣導，要求所有人都必需要戴口罩。（永和警分局提供）

雙北市疫情升溫，為降低新冠肺炎疫情傳播風險，新北市永和區長陳怡君、永和警分局長李宏振，特別到永和勵行街等傳統市場宣導，要求所有人都必需要戴口罩。

永和區長陳怡君表示，永和傳統市場人潮眾多，進入市場要量體溫、噴酒精，停止叫賣跟試吃，也宣導大家一定要戴口罩，並且保持社交距離，也提醒攤商準備手套，讓顧客選購，避免接觸傳染。

新北市政府在日前，就宣布所有的公有市場攤商或採買民眾都要全面戴口罩，就連傳統市場也希望能夠配合，因此永和區長親自到市場呼籲民眾與攤商，必需做好防疫工作。更希望大家可以配合，一起渡過這個防疫時期。

因應新冠疫情三級警戒，請各位市民、店家配合以下事項：第一、非必要不要外出、第二、外出應全程佩戴口罩、第三、外食應以外帶優先，室內用餐應遵守梅花座、隔板規定、第四、外出返家後，應立即更衣消毒。

永和區公所表示，以外帶方式供餐為原則，如有開放內用，應遵守實聯制、社交距離、隔板並採梅花座等防疫措施，違反者可處3000元以上15000元以下罰鍰，屢勸不聽者依法勒令停業。

因應新冠疫情三級警戒，請各宗教團體及里民配合以下事項：全國各宮廟、教會、道場、佛堂等宗教場所，即日起至6月8日前，都不開放進入參拜，請大家在家祈願修行。

(中時 )