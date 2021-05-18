防疫當前，但又不想錯過難得一見的月全食暨超級月亮嗎？南瀛天文館雖因應疫情升溫，忍痛取消辦理實體觀測活動，但透過天文館YouTube頻道線上直播，不用出門也能在家安心欣賞難得一見的天文奇觀！

南瀛天文館指出，本次月全食在台灣可見到為月出帶食，因月球尚未升起，無法看到半影食始及初虧；18時31分，月球東升；19時9分食既，代表月球已全部進入地球本影區內；19時19分食甚，此時月球最接近本影中央，為本次月全食的中點。

19時28分生光，月球開始脫離地球本影區，可發現月面東側逐漸恢復成灰白色，全食階段結束；20時52分復圓，月球完全脫離地球本影區，偏食結束；21時51分半影食終，此次月食全部結束。全程歷時3時20分，本影食歷時2時22分，整個過程用肉眼即可看到。

5月26日夜間18時30分至21時，久違月全食將於南瀛天文館YouTube頻道進行網路直播，透過天文網紅「小黑哥」與參與直播的觀眾朋友互動，了解月食成因及趣味天文科普知識，歡迎有興趣市民朋友們鎖定最即時的FB粉絲專頁，獲得直播第一手消息。

(中時 )