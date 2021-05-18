本周多家美國大型零售商公布新一季度財報，好成績展現了美國經濟強勁復甦的前景，但同時也推升高通膨疑慮，讓美股3大指數期貨盤前微漲。美股周二(18日)開盤上漲23.39點、以34,351.18點開出，隨後翻黑，科技股普漲，台積電ADR股價上漲超過2%。

截至台灣時間18日晚間9點35分，道瓊工業平均指數翻黑、下跌22.20點或0.065%、暫報34,305.59點；標普500指數下跌2.07點或0.050%、暫報4,161.22點；那斯達克指數上漲23.83點或0.18%、暫報13,402.88點；費城半導體指數上漲15.01點或0.51%、暫報2,969.64點。

5大科技巨頭全面上漲，電動車大廠特斯拉股價跌近1%、暫報572.83美元；台積電ADR上漲2.78美元或2.54%、暫報112.59美元；聯電ADR股價上漲0.55美元或6.65%、暫報8.74美元。

美國聯準會(Fed)面對強勁需求以及去年低基期所帶動的大幅年增率的通膨數據，副主席克拉里達 (Richard Clarida)再度對市場信心喊話，指出近期數據受到短期因素影響，但非農數據顯示，就業市場仍遠遠未達Fed所期望的目標，調整貨幣政策言之過早。

美國新冠疫苗接種速度大大超前，有機會在今年夏季之前完成目標，美國總統拜登周一透露，將在6月底前向全球供應至少2千萬劑的輝瑞、莫德納、嬌生疫苗，這也是美國首次將疫苗與其他國家分享。

近期美國影視產業出現整併風潮，除了電信巨頭美國電話電報公司（AT＆T）周一宣布了一項將其內容部門華納媒體公司（Warner Media）與Discovery合併的協議，電商巨頭亞馬遜也傳出將收購美國電影製片大廠米高梅，有助於這強化亞馬遜串流媒體平台Amazon Prime Video競爭能力。

(中時新聞網)