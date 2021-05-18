港府今暫時關閉駐台經濟貿易文化辦事處，陸委會表示尊重但甚感遺憾，對此，國民黨大陸事務部提醒蔡政府勿流於虛空宣示或口角之爭，應有實質對策，希望維持台港交流的前提下，盡速恢復香港駐台辦事處的運作，並對港府未考慮香港在台人民的利益，感到可惜。

香港今天宣布，香港駐台辦事處今起暫停運作，然而有關安排與台灣疫情現況無關。陸委會對此回應，無論基於何種原因，我方均予尊重，但對港府單方面做出此一決定，甚感遺憾。

「兩岸敵意螺旋升高，無益兩岸和平穩定」，國民黨表示，陸委會主委邱太三才剛說希望兩岸春暖花開，不知現在除了吵架或表示遺憾，還能做些什麼？國民黨認為，兩岸三地強化交流不應中斷，人民權益也不該忽視，這就是為何台港雙方會互設辦事處。

國民黨期許，希望在維持台港交流的前提下，盡快恢復香港駐台經濟貿易文化辦事處的運作，並指港府關閉之舉，將有礙台港交流，且未能考慮香港在台人民的利益，甚為可惜。

國民黨呼籲，蔡政府不要流於虛空宣示或口角之爭，宜有實質對策，並舉例說明，當國台辦說願幫台灣人民戰勝疫情時，陸委會嗆對岸不必假好心；對港府暫時關閉駐台機構，陸委會卻只表示，「我方甚感遺憾」。

國民黨批評，對有利台灣、人命關天的事，陸委會兇得很，對香港駐台經貿文化機構關閉卻又這麼輕描淡寫，陸委會似乎不想見到兩岸關係和緩，也分不清事情輕重緩急；有這樣奇特的陸委會，蔡政府還怕找不到更多麻煩嗎？

(中時 )