新北市今（18日）鐵腕取締未佩戴口罩者，上午8時至下午9時全市共取締203件、勸導741件。（警察局提供）

新北市今（18日）鐵腕取締未佩戴口罩者，上午8時至下午9時全市共取締203件、勸導741件。（警察局提供）

雙北市疫情升溫，新北市土城卻出現有男子不聽勸導毆傷超商店員事件，新北市今（18日）鐵腕取締未佩戴口罩者，上午8時至下午9時全市共取締203件、勸導741件，民眾多因外出買菜購物、騎車未佩戴口罩挨罰，各分局依法通報衛生局後續裁罰，將處以3000元至1萬5000元罰鍰。

警方指出，多數民眾防疫觀念良好，偶有發因天氣炎熱或疏忽導致忘記佩戴口罩民眾，但也有少數民眾無理取鬧暴力相向，引發全民憤慨。

若接獲報案發現相關情事，除打擊不法遏制暴力行為外，亦會針對未戴口罩行為，通報衛生局依違反《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

新北市警察局呼籲，民眾防疫期間落實勤洗手、戴口罩等良好個人衛生習慣，於外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離；疫情嚴峻當下，配合中央流行疫情指揮中心宣導的各項措施。

(中時 )