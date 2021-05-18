受本土新冠肺炎確診人數爆增影響，台股走勢震幅加大，元大投信研究團隊認為，近期股市仍深受新冠疫情變化干擾，短期交投宜謹慎，不過，由於本次台股修正非基本面所致，在疫情穩定之後可望收復跌幅，建議可分為「穩健型」以定期定額方式分批投入精選龍頭產業的台股基金、「積極型」可根據風險屬性與商品適合度，透過槓桿正向兩倍ETF布局，而「避險型」則建議採反向ETF短線操作。

觀察美股等國際主要股市經驗，可發現疫情爆發時，股市難免因市場利空消息而震盪走低，不過只要企業營收模式未受疫情影響，在基本面不變的情況下，待新冠疫情和緩後，便可望回歸原先走勢，以美股為例，S&P 500指數等多檔指標指數，去年與今年皆一再創下歷史新高紀錄。

元大投信研究團隊指出，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，而優質龍頭企業往往抗跌領漲特質明確，修復能力強，適合作為低接標的，建議於台股修正之際，投資人可視自身風險屬性、投資習慣與需求區分為三種操作策略。

穩健型投資人適合精選龍頭優質產業的台股基金，以定期定額方式分批長線布局，且若為台股主動型基金，可倚靠經理人專業與經驗，並視疫情影響及合理股價點位浮現與否擇時佈局，以目前台股主動型基金規模最大的「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，其精選兼具成長力與高息之優質標的，投資人可把握台股修正時，布局大型龍頭企業。

積極型投資人可視自身風險屬性與商品適合度，透過槓桿或反向ETF短線操作，看多的投資人可透過元大台灣50正2（00631L）布局反彈；認為台股短線可能持續修正或有避險需求的投資人，可藉由元大台灣50反1（00632R）反向操作，或以反向ETF與黃金建立避險部位。

元大投信研究團隊表示，相較於個股買賣，台股槓桿或反向ETF交易成本較低，惟提醒台股受新冠疫情等不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，且槓桿或反向ETF適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。

(工商 )