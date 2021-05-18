網紅「這群人TGOP」成員鄭茵聲與男友劉書宏交往近3年，還成立YouTube頻道《龍咬死兔》分享情侶日常。未料茵聲今(18)就突然拍片驚爆該頻道影片下架原因，淚崩證實與劉書宏茵個性不合分手。

茵聲與劉書宏因拍攝偶像劇《獅子王強大》相識，她今日淚崩證實與劉書宏近3年情斷，並在影片中表示《龍咬死兔》頻道將告一段落，這些影片將變成她與劉書宏間的共同回憶。至於為何想把影片下架？她說感情是自己的事情，不希望這些影片被流傳評論，亦不想對下個男友不公平，看到她的頻道有很多與前男友的回憶。

龍咬死兔下架停止更新！新單元上線？！原因是⋯｜Alina鄭茵聲

茵聲更透露兩人是因個性不合分手，雖然目前對劉書宏還是有感情，但她也認為兩人應該是沒復合的可能，她也祝福劉書宏戲劇圈有一片天，趕快賺大錢，買大房子開好車，趕快交到很適合的一個女朋友，娶到好老婆。

接著劉書宏更突然現身影片當中，只見他話講到一半，就與茵聲對看哭了起來，淚流不止，更不忘搞笑自嘲：「怎麼瞬間變成分手擂台。」據周刊王報導，茵聲經紀人證實兩人於今年初和平分手，茵聲心情已調適好，與劉書宏也還是朋友，感謝外界關心。

(中時新聞網)