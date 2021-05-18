因青筋奶而爆紅的女模啾啾，在IG擁有53萬大批的粉絲追蹤，曾上過《小明星大跟班》、《國光幫幫忙》綜藝節目，近期受訪時坦承在外拍時遇過變態攝影師，讓自己內心蒙上陰影，花了三個月才走出陰霾。

女模啾啾因一張青筋奶照片而爆紅，還因此擔任了JKF5月號雜誌封面女郎，是近期JKF女郎快速崛起的一位女模，前一段時間因雞排妹性騷擾事件，讓啾啾也有感觸地坦言：「在這個圈子裡工作，多少被刻意吃豆腐。」

啾啾提到自己的朋友幫大哥辦尾牙活動，在聊天的時候，那位大哥就直接親上對方的嘴，令她氣得痛批：「真的很噁心，我聽到只想給那位大哥一個巴掌！」啾啾在自己IG裡坦言：「提到女生努力工作打拼就應該被性騷擾嗎？不管是肢體還是言語都是一樣，尊重很難嗎？如果今天是你姊姊、妹妹或是女兒，出去工作被老闆、被大哥吃豆腐你開心嗎？」

辣模啾啾遇露鳥俠攝影師，花三個月才走出陰影。（圖/啾啾IG)

啾啾更自爆：「一次在外拍攝影的時候，攝影師穿著浴袍裡面不穿，蹲下來的時候，故意露下體給她看，因為這樣讓我有陰影至少三個多月，現在才敢把這件事情講出來。」對於一些人回覆：「怎麼不去告一告？」啾啾直言回覆：「請問沒有證據，要如何告？還有那些說怎麼不閃的，哈囉？一個突然來閃得了嗎？你車禍一台車要撞你的時候，你怎麼不閃？」

啾啾也籲受害者應該要勇敢地說出來，不然就會有下一個受害者，貼文引發許多女性粉絲共鳴，注意自身的安全。

(中時新聞網)