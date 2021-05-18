台電一周兩大停電，讓經濟部長王美花氣的腎上腺素飆升，停電檢討報告也把責任對準台電，猛批「跟不上腳步」。確實，台電機組歲休排程、備轉容量率灌水，都得大力檢討。但王美花沒看到的卻是，是誰讓台電排修捉襟見肘？背後不就是政府躁進的非核家園能源政策嗎？

兩次大停電，核三、林口等六大機組跑去歲修，是限電主因之一，因此王美花指責台電大修排程出問題，這點並沒有錯。問題在於，為何台電急著把這麼多機組壓縮在這麼短期間內大修？

回顧早期台電大修時間，是從每年的9月到隔年6月初結束，時間長達近10個月，甚至有時夏天也在歲修。第一個不同的地方在當時備用容量很充足，常常有20％，少幾個球員下去休息也不怕電不夠，而現在，備用容量不如以前。

第二個不同，是現在極端氣候酷暑提早。因為用電成長，地方政府反空污，燃煤機組被限制，大修時間往往拖到9月還未必可以下去。同時為了怕夏天缺電，為了維持供電穩定綠燈，政府又壓著台電得提早在5月完成大修。去頭掐尾的結果，就是導致大量機組被壓縮在秋冬季短時間內完成。

而這些，跟操之過急的非核家園能源政策絕對脫不了關係。兩次大停電，是因為備轉容量，也就是牛棚中找不到可快速救援的機組，因為這類性質的燃氣機組，在核能機組停掉半數下，只能全部上陣。一遇到狀況，就沒有多餘的在牛棚中待命。

要台電要徹頭徹尾改善是對的，但王美花在罵老國營同時，負責監督的經濟部自己，乃至於背後政府的非核家園政策，難道不更該是痛定思痛檢討對象嗎。

(中時 )