配合教育部宣布各級學校停課防疫，家長可請防疫照顧假。（彰化縣政府提供／謝瓊雲攝）

彰化縣今天單日新增22例確診，全都是溪湖鎮某歌唱班成員，衛生局公布確診者的最新疫調足跡。（彰化縣政府提供／謝瓊雲攝）

彰化縣新冠肺炎疫情在社區快速傳播，今天單日新增22例，4天就累計42例，彰化縣以緊急事態宣布即日起防災中心升級為2級，並宣布溪湖鎮、埔心鄉和永靖鄉全面防疫升級人流管制措施，轄內各級學校，包含幼兒園、托嬰中心、課後照顧中心與補教機構全數停課2周。

因教育部也宣布全國學校停課至5月28日，彰化縣是否調整為與全國同步？讓不少家長和學校傷腦筋。最後彰化縣政府定調，防疫優先，為追趕防堵在社區內快速傳播的新冠病毒，溪湖等3鄉鎮仍維持停課14天至6月1日，包括國中、國小，至幼兒園、托嬰中心；其餘鄉鎮市學校則與全國同樣停課至5月28日。

此外，採人流管制的3鄉鎮內，有彰化縣立成功高中、國立永靖高工與國立溪湖高中3所高中職，究竟停課到何時？也引發討論，其中成功高中屬彰化縣教育處管轄，理應停課至6月1日。而隸屬教育部所管的2所國立高中職，身處疫情重災區，若提前4天開課，是否成為人流管制的防疫破口？引發家長憂心。

溪湖高中校長楊豪森指出，教育部緊急宣布停課，目前優先考量學生的安置問題，還有停課期間的線上教學演練作業是否穩定流暢，因為時間還很充裕，要決定停課至5月28日或6月1日，屆時再請示國教署。

溪湖陳姓家長表示，既然國立高中職同屬在三鄉鎮內，就應該跟這些鄉鎮同步，畢竟這三地是疫區，讓學生冒險來上課也不是很好，尤其很多都是通車上、下課的，接觸的人會更多，加上公車、火車，都是密閉空間，還是應該要完整兩周觀察期，看是否解除疫情警報。

彰化縣副縣長洪榮章表示，雖是國立學校，但家長、學生幾乎都是共同生活圈，原則上會主動邀請國立學校校方協調溝通，大家腳步一致，才能戰勝病毒。

(中時 )