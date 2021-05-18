今年3月，泊在牛軛礁附近的大陸船隻，引起菲律賓的抗議。(圖/美聯社)

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令，禁止菲國內閣公開討論南中國海爭端。此前有一些菲國部長級人物，大聲譴責中國大陸船隻在爭議水域航行。杜特蒂的這個決定，令許多菲律賓民族主義者感到沮喪，對此杜特蒂強調，禁令並不意味著菲律賓在捍衛其主權方面有所動搖。

半島電視台報導，3月份，在菲律賓專屬經濟海域區（EEZ）、西菲律賓海域裡，有數百艘中國大陸民間船隻，以避風浪的理由滯留在環礁附近，馬尼拉與北京之間的緊張局勢瞬間拉升。包括菲律賓外交部長和國防部長，在媒體一再批評北京，其中包括一條突顯憤怒的推文，要求陸方將其船隻從有爭議的水域裡撤回。

然而，杜特蒂出面踩了煞車，他在周一晚上的電視講話中說：「我現在向內閣發出命令，所有政府官員與發言管道，不要再與任何人討論西菲律賓海爭議。」

此舉在菲國政壇與輿論圈都感到譁然，隨後杜特蒂出來澄清說，「不應將他的命令解釋為退讓與軟弱」，並表示菲律賓在重點海域仍然會繼續巡邏。

杜特蒂在一份聲明中說：「我已經指示相關單位在爭議海域採取重要行動，以保護和捍衛我們國家的利益。.....“我們不會動搖我們的立場。」

其實，儘管菲律賓外交與國防官員，在過去一段時間批評中國大陸的行為，但是杜特蒂自始至終都沒有批評北京，反而有稱讚中國大陸的地位，他希望獲得大筆投資。

但是杜特蒂的做法，顯然使民族主義者感到沮喪。

位在馬尼拉的政治分析機構「亞太發展之路」主要分析師亞倫·傑德·拉貝納（Aaron Jed Rabena）說：「杜特蒂意識到，打壞與北京的關係對菲律賓不利，但是他也要面對阻止民族主義熱潮的反饋，此舉必然使政府內部不協調，至於是否影響杜特蒂的地位，則還要再觀察。」

(中時新聞網)