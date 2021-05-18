繼口罩系統查詢平台之後，行政院政務委員唐鳳再次結合民間業者開發出「簡訊實聯制」新系統，明天上午11時亮相，民眾只要透過掃QR Code系統、按下相關指示，幾秒鐘就可完成登錄，省去填寫個人姓名、手機號碼等相關資訊，省時又防疫，全國可通用。

因應雙北防疫三級警戒，各超市、賣場與店家紛紛啟動實聯制，民眾一天之內出入各店家或商場買餐飲與民生必需品頻繁填寫各家實聯制，既不方便，又有防疫問題，不少民眾甚至隨身自備一枝筆。

唐鳳結合民間業者開發出全國可通用的實聯制新系統「簡訊實聯制」，明天將正式公布。據了解，唐鳳這次是受到高雄市長陳其邁的啟發，結合民間社群業者、中華電信、關貿公司，完成實聯制新系統。簡訊實聯制上路後，可以避免接觸，如果一旦發現確診者，就可以透過該系統追查足跡，可以更容易及快速掌握相關接觸者，避免成為防疫破口。

「簡訊實聯制」記者會將由行政院發言人羅秉成主持，唐鳳、交通部長王國材出席，擬先從中央政府機關實施，也歡迎民間的店家下載使用，簡訊實聯制系統採自願制，不會強迫各店家必須採用。

目前有些店家僅提供以原子筆手寫個人資訊，有些店家則是只提供QR code掃碼，讓不擅使用手機與中文輸入的老年人叫苦連天，也有人擔心店家各自使用的實聯制，恐導致個資外洩問題。

(工商 )