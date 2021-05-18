本土疫情不斷擴散，外界質疑政府是否真的有「超前部署」？對此，總統府發言人張惇涵今天表示，「疫情警戒標準及因應事項」早已訂定公布，就是為了因應疫情任何可能的發展與變化，針對各項防疫措施有所指引與部署。

隨著疫情升溫，國內疫苗和病床等問題陸續浮上檯面，在野黨質疑政府「真的有超前部署嗎？」

張惇涵指出，自去年疫情爆發至今，國際疫情一直相當嚴峻，政府各部會在指揮中心的專業指引下，全力落實各項防疫工作，而「疫情警戒標準及因應事項」也早已訂定公布，就是為了因應疫情任何可能的發展與變化，針對各項防疫措施有所指引與部署。

面對最近一波疫情，他說，總統府、行政院和所有執政團隊都繃緊神經，在過去一年多的防疫基礎上，審慎面對這項挑戰，而且，台灣的防疫物資、民生物資都相當充裕，經濟基本面也相當良好，國人關心的外購疫苗會陸續到位，國產疫苗的研發也在進度上。

除了蔡總統於上週召開國安高層會議，就疫情各種可能發展與各項防疫、民生物資進行全盤檢視外，張惇涵強調，蔡總統與行政院長蘇貞昌、疫情中心指揮官陳時中也都保持密切且即時的聯繫。

他說，總統也請行政部門加強中央與地方的溝通，從中央到地方，相信大家共同的目標都是為台灣守住這波疫情，也呼籲全民同心、團結防疫，守住台灣。

(中時 )