陳紫函《山河令》飾演喜喪鬼。（LiTV、壹定娛樂提供）

陳紫函《山河令》中為龔俊梳頭。（LiTV、壹定娛樂提供）

陳紫函生日當天與戴向宇探視育幼院。（LiTV、壹定娛樂提供）

陳紫函與老公戴向宇恩愛甜蜜。（LiTV、壹定娛樂提供）

近期爆款古裝大戲《山河令》由龔俊與張哲瀚主演，兩大男神分別拿下「新浪娛樂電視勢力榜」最火冠亞軍，而季軍則是由飾演殺盡天下負心男、飾演喜喪鬼的陳紫函拿下，陳紫函戲份不多，但逢出場便是收視高點，跟現實生活中與老公戴向宇超甜完全相反！陳紫函日前接受LiTV線上影視專訪，聊到喜喪鬼一襲絹秀白髮身穿紅衣造型，「《山河令》劇組很用心，邀請到我在《倚天屠龍記》演殷離時便合作的造型師，非常謝謝大家喜愛喜喪鬼！」

出道多年的陳紫函累積許多作品與演出經驗，其實11年前她就曾拍攝台灣偶像劇《就想賴著妳》，飾演言承旭前任女友的她，當時被言承旭讚漂亮，回憶這段合作，陳紫函大笑說：「他覺得我漂亮，我才覺得他更帥哩！當時得知要跟言承旭合作，我就超期待，一見到F4道明寺本人，就被他電到不行啊！」不光如此，陳紫函也與安以軒、Ella陳嘉樺、大S徐熙媛與徐若瑄都是好姊妹，「每次見面，她們都會帶一堆東西給我！希望新冠疫情快趨緩，姊妹就能約約了！」

聊到《山河令》的成功，陳紫函將功勞歸給團隊，該劇與她對戲最多的，便是人氣王龔俊，劇中兩人是主僕也是親人，「印象最深刻就是我幫龔俊梳頭（喜喪鬼幫溫客行梳頭）這段，因為這場戲龔俊台詞非常多，必須一氣呵成，但拍戲時，我發現他完全沒拿劇本就直接對戲了，而且幾乎沒失誤，後來我問他，才知道他為了這場戲早把台詞背好，而我也才知道，原來他收工後沒跟大家吃飯，是因為都在做功課準備台詞！」

陳紫函也讚龔俊超孝順，「他跟家人感情很好，我記得他的微信頭像是家人！而我跟龔俊算同鄉，都是四川人，他又高又帥為人很努力，很開心他是我們四川之光！」。至於喜喪鬼，陳紫函則對這個角色充滿疼惜憐愛，「我不認為喜喪鬼是壞人，因為她被男人欺騙，才會導致後面殺盡負心男的果，其實她是個可憐的女性！」說到現實生活的感情觀，陳紫函也表態最無法容忍便是「欺騙」，她認為兩人產生愛慕的基礎，雙方首先要建立在互相信任上。

陳紫函幫助弱勢不遺餘力，即使工作忙碌，仍數年始終如一堅持在生日當天付諸實際行動做公益，日前生日的她，照往例早早跟劇組告假，正在拍戲的老公戴向宇，也特別在這天從異地趕回，與她一起前往育幼院跟孩子同樂，分享這件善事的她，聊到一半，還特別希望能將此義行報導出來，不同一般知名人士的行善低調，陳紫函卻樂見公開，主要是她有另一見解，「我認為幫助弱勢這個舉動要高調，至於捐了多少才是要低調！我們應該要用力告訴所有人，幫助人是多麼快樂的事，哪怕是一點點的助力，日後也都能成為大大的力量！」

這樣的理念在與老公的相處上，她也比照辦理，「吃老公的醋要高調，而他的缺點則是做到看不到的低調！例如老公拍親密戲，我當然要吃醋讓他知道，才能表現出我真的非常愛他！我很在意他啊！」陳紫函笑著補充，由於老公在另一古裝劇《贅婿》，飾演企圖強娶女主角蘇檀兒的大惡人烏啟豪，她還故意帶著酸溜溜口氣對老公搞笑說：「老公啊！聽說你幹盡壞事還要強娶蘇檀兒，可記得您府上已有夫人這事？」一席話讓戴向宇哭笑不得。

(中時 )