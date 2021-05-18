外媒引述消息人士透露，中國已在幕後推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並且已和澳洲、馬來西亞、紐西蘭等國家舉行了技術性磋商。

香港經濟日報引述外媒稱，許多CPTPP成員國都高度依賴對中國貿易，但部分國家對中國的看法、勞工問題和國有企業問題等的關切，都可能會提高中國加入CPTPP的難度。

此外，中美經濟角力及兩岸問題，亦是中國加入CPTPP可能面臨的障礙。消息人士並透露，日本希望在與中國進行任何新的貿易會談之前，先觀察中方兌現「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）承諾的情況。

CPTPP的前身是美國牽頭的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），初衷是要抗衡中國，時任美國總統歐巴馬2016年曾表示，制定該地區貿易規則的應是美國而不是中國。川普在2017年退出TPP，之後由日本牽頭修訂、重新命名並於次年促成CPTPP。

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