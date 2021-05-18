萬海航運本月15日剛有1艘2,038箱（20呎櫃）新造貨櫃船首航香港，17日又有1艘3,055箱系列第7艘新造船「亮春輪」（WAN HAI 328），首航台中港，停泊於34號碼頭。萬海今年預計共有10艘新造船與11艘新購現成船會陸續交船，大賺今年的高運費。

2,038箱系列新造船「騰春輪」是萬海航運新造船12艘2,038箱系列貨櫃輪中的第三艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

該批貨櫃船採用採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。本系列船舶更榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

「亮春輪」則是萬海航運委由日本聯合造船公司吳船廠建造之3,055箱系列貨櫃輪中第7艘，船舶全長203.5公尺，滿載吃水深11.5公尺，載重噸位37,160噸，航速21.6節。

該系列船舶採用新型主機，配備高效率?葉、節能舵球及船艉導流板，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。系列船更榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

台中港務分公司依照國際慣例，致贈首航紀念牌1面，表示祝賀之意。萬海將安排「亮春輪」投入公司的亞洲航線，提供客戶優質的服務。

(工商 )