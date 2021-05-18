發光二極體（LED）廠東林科技（3609）新任董事長陳睿謙，4月7日接任，新經營團隊成形。陳睿謙18日表示，公司第一階段將成立電子科技部，有信心將「調光專利及LED產業向下游整合」，推出新的產品；另汽車科技部，將增加國際頂級汽車在台供應鏈，及亞洲銷售鏈建置，帶領公司走向國際化多元成長方向。 東林原董事會決議零股利的配息政策，但陳睿謙今年4月上任後，開始一連串革新措施，日前董事會決議通過去年度股利，擬以資本公積配息每股1.5元，這是公司上櫃以來最高的現金股利。

陳睿謙指出，經過與公司內部各部門充份溝通及規劃後，才確信公司在發放公積配息每股1.5元案後，仍可維持正常成長營運，因此，日前董事會決議將零股利，修改為擬配息每股1.5元。

東林今年第一季出現每股淨損0.24元，第二季才上任董座的陳睿謙，有信心終結公司虧損，希望今年營運能達成獲利目標，未來也朝向每年可配股利的目標邁進。

(工商 )