嘉義縣5月19日起至5月28日配合教育部政策全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也配合停課，部分學童家中若無相關設備可向校方借用。

嘉縣阿里山國中小校長邱獻萱表示，目前根據調查國中有2名、國小5、6名學生家中沒有相關設備，目前已由學校外借平板，目前有的學生家中沒有網路，靠的是家長手機網路，若家長出門上班則無法上網，目前國小、國中部都已成立群組，若明天施行後有任何問題會按實際狀況滾動式修正。

嘉義縣教育處表示，大專校院及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則，另，縣府已盤點各校資訊設備並備妥線上學習所需相關資訊設備，適時調配縣內資源，得以跨區、跨校方式協助學生借用所需的學習資源；各級學校低收和中低收學生無法上網者，由就讀學校向中華電信櫃檯或寬頻業者申請行動門號sim卡或寬頻網路提供使用，各校再向縣網中心請款。

另，嘉義縣社會局考量5月19日起至28日全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也配合停課，基於小衛課後照顧對象都是脆弱家庭兒少，將請委辦團體再評估場地環境、風險和需求後，決定是否停辦，如能符合防疫規範，將不強制要求停班，但仍需視指揮中心有無防疫升級再進行滾動式檢討。

(中時 )