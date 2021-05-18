夏季用電高峰尚未到來，4天內台灣卻面臨2次分區停電，民眾抱怨連連，蔡英文總統17日晚間也在臉書上道歉並表示難以接受，並要求台電徹查事故原因，以及電力調度的狀況。對此，前立委沈富雄痛批，他最討厭的就是蔡英文的這句話，並指這句話很不合邏輯，口氣是不對的。

沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，人家說巧婦難為無米之炊，既然沒有電怎麼調配？「不過我還是最討厭蔡英文講的那一句話，我也很難接受，這個不合邏輯」，不只說是文青式的語氣，讓人家難過。

沈富雄問主持人趙少康，「主持人我請問你，總統的忍受度，是要比一般老百姓高？還是比一班老百姓低？」趙少康回答，「低啊」，沈富雄則說，「是低，對不對，因為總統不能沒有電，為什麼連我也不能接受，你應該說我老早就不能接受了，什麼連我，這口氣是不對的」。

趙少康直言，「而且事實上根本都沒有停到她，她那邊都有電的，沒停到他她」，沈富雄指出，蔡英文應該說，連續兩次停電，很多民間專家都質疑到底電夠不夠，她應該責成相關部會重新檢視，給國人一個交代，因為備轉容量那個10%的算法， 還有兩次停電發生的時候真正的狀況，大家沒有定論，有爭議的」。

沈富雄還說，這對在野黨這是一個很好的題材，「我覺得你們監督不力，應該讓它給國人好好解釋一下，沒有好的解釋，就要緊追不捨」，趙少康則說，「他們有緊追，但蔡英文就不理你」，同台的藍委賴士葆也表示，「不理你啊」。

(中時新聞網)