新冠疫情持續擴大，因應防疫，國民黨明天中常會採視訊會議，中常委謝坤宏提案，建議結合在野黨成立「新冠肺炎防疫委員會」，幫助政府共度難關，他認為可由前衛福部國健署署長邱淑媞擔任召集人，號召全台各地醫師當政府的智庫，明天將在中常會討論。

國民黨日前表示，截至5月28日止，黨中常會與各級黨部各項會議均改採視訊方式進行；各單位可依各單位特性與需求，安排分流上班，避免群聚風險。

針對新冠疫情所引起的關注及社會恐慌，中常委謝坤宏建議，國民黨應結合在野黨，共同成立「新冠肺炎防疫委員會」，由前衛福部國健署署長邱淑媞號召，邀集有經驗的北中南醫師眾志成城、集思廣益，作為政府的智庫。

另外，謝坤宏也建議黨團協助政府學習新加坡推廣「Trace Together」APP，建立一套全國統一的實聯制系統，且綁定身分證和手機號碼，或學習新加坡的「Token」（一個小小的代幣形狀的裝置），也就是實名認證卡，以便長者或無手機網路者使用，以利後續長期追溯與管理。

(中時 )