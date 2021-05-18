疫情升溫，法務部指示檢察機關暫緩相關業務，高檢署並宣布暫緩業務檢查，但檢改團體「劍青檢改」不滿台中高分檢署近日仍一再針對轄區地檢署進行業務檢查，無視轄區疫情嚴峻，18日強烈聲明譴責台中高分檢署疫情期間堅持業務檢查作法，並呼籲法務部關注並評估行政監督。

劍青檢改表示，法務部及高檢署因應疫情，均已對檢察機關積極防堵疫情做出緊急處置，高檢署更宣布年度檢察業務檢查均暫緩實施，台南高分檢隨即跟進停止業務檢查。但台中高分檢署迄今無視疫情嚴重，17日、18日持續派員前往彰化地檢署業務檢查，18日更通知台中地檢署將於5月31日起執行調卷檢查作業，此舉將增加暴露檢察署行政人員染疫之無謂風險及傳播鏈。

劍青檢改指出，依據18日疫情，台中高分檢署轄區近3日新增確診人數已達40人，因此強烈譴責台中高分檢署派員前往業務檢查，拖累地檢署及增加負擔之作為，請求台中高分檢署應嚴遵中央流行疫情指揮中心的防疫政策，停止無謂染疫風險活動，並呼籲法務部關注並評估行政監督。

(中時 )