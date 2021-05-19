西班牙今天公布的初步研究結果顯示，一項COVID-19疫苗混用研究發現，對已接種第一劑AZ疫苗的人士，再施打一劑輝瑞疫苗，不僅高度安全又有效。

西班牙政府支持的卡羅斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute），針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行混合疫苗（Combivacs）研究。

參與這項研究的約670名18至59歲志願者，都已接種第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（簡稱為AZ疫苗）。

受試者被分為兩組，其中約450人額外施打一劑輝瑞（Pfizer）疫苗，其餘約220人則是不接種另一支疫苗的對照組。

研究發現，相較於只施打一劑AZ疫苗的對照組，後來加打一劑輝瑞疫苗的受試者血流內IgG抗體含量高出30至40倍。

與此同時，受試者在加打一劑輝瑞疫苗後，體內中和抗體量增加7倍，比接種第二劑AZ疫苗後觀察到的雙重效果還要高出許多。

研究領導人之一坎平斯（Magdalena Campins）博士指出，僅有1.7%受試者報告出現嚴重副作用，這些副作用僅限於頭痛、肌肉疼痛和一般性不適。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1100518

(中央社)