台灣高鐵18日表示，受COVID-19疫情影響，運量銳減，經審慎評估後決定自5月21日（五）至6月10日（四）改變班表，由每周1016班次減至845班次，仍維持超過8成運能，各車站全時段每小時至少維持南下、北上各1至3班次。

若旅客已預購5／21至6／10期間遭取消車次，且有留下聯絡方式者，高鐵表示將主動透過電子郵件或簡訊發布通知，旅客可退票或改訂其他車次；若旅客乘車前未改訂其他車次，站務人員將現場協助退換票或改搭當日最近車次。

台灣高鐵公司表示，各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費；此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費。

另高鐵再次提醒旅客，為因應疫情變化，即日起至6月8日，高鐵全車對號座，不賣自由座；至於6月9日以後（含端午疏運期間）相關營運規劃，將於6月初公告。

(旺報 )