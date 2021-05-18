女星陳葳在15歲參加綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，因高顏值爆紅，大學就讀傳統名校世新大學，更有「世新校花」封號，而2016年和音樂人袁惟仁傳緋聞，讓她知名度大大暴增；陳葳目前在直播領域闖出一片天，也經常在IG分享好身材，近期連日曬出一系列性感照，其中穿制服模樣太誘惑，私密處更見害羞黑影，讓男網友凍未條。
台灣近期疫情延燒，民眾都怕得不敢出門，一些網美也紛紛透過社群和粉絲互動，其中昔日世新校花陳葳連日曬出性感美照，呼籲網友和她一樣「在家耍廢就好」，都附上大露事業線或是穿著比基尼的S型好身材，讓大家眼睛吃冰淇淋。
而一系列性感照中，有一張陳葳穿著合身剪裁的制服，倚靠在矮牆邊，上半身白襯衫的釦子都快被豐滿上圍撐爆，她還親自微微撩起下半身短裙，由上往下看著鏡頭，眼神相當誘人；沒想到眼尖網友更注意到，陳葳撩起裙襬時，雙腿間神祕領域若隱若現，像是看到一小部分黑影，令人相當害羞。
一大票網友簡直快被陳葳的美艷電暈，「好會撩喔」、「停電疫情我都不緊張，看到你我才更緊張」、「電力太強」、「妳這樣，我投降」、「學姊壞壞」、「想再高一點」、「這角度不得了」、「可以把裙子拉高讓眼睛充電嗎？」、「愛了愛了，這就是制服誘惑啊」。
(中時新聞網)
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