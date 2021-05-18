由於週三為一周天氣熱累積高峰，台電預估明天(19日)用電量要再創新高，在供電能力未增下，備轉容量率跌破6％，亮起「供電警戒」橘燈，這是近3年來首見。不過近百萬瓩的核三1號機，歲修結束已規劃明天申請併聯發電，如果獲原能會同意，將可即時解圍。如果不行，缺電風險升高。

原本在台塑麥寮3號機提早結束歲修加入下，備轉容量率較前幾天是較為寬裕，雖然今天8％的備轉率，亮起供電吃緊黃燈，但最終沒有發生機組故障，用電安然度過，不再發生昨天限電情形。

可是明天備轉容量率卻要跌破6％，根據台電周三電力供需預測，尖峰負載會達到3780萬瓩，供電機組能力只有3999萬瓩，備傳容量率僅有5.8％，亮起供電警戒橘燈。上一次橘燈已經是2018年6月的事，等於要備戰，不能有意外狀況。台電解釋，備轉率低於周二，是因為預測用電量又要繼續攀高。

不過核三1號機有95萬瓩，台電預計明天申請加入併聯，只要原能會說YES，就可以進行啟動。雖然核能機組升載慢，但先頭出力比較快，預估可以先有3成，貢獻約30萬瓩電力，對供電將有小助益。

(中時 )