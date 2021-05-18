曾演出《古畑任三郎》的日本知名男星田村正和，18日傳出他於上月初因為心臟衰竭在醫院過世，享壽77歲，死訊瞞一個多月才公開，讓粉絲相當震驚，其經紀公司的工作人員受訪，則透露之前和田村正和聯絡，並沒覺得他有不舒服的樣子，對於此噩耗相當驚訝。

據日媒《日刊體育》報導，工作人員透露今年2月和田村正和還有透過電話聯繫，對方當時狀況似乎還不錯，聽起來很有活力，雖說自己有咳嗽、感冒症狀，得住院接受檢查，但也強調自己已接受檢測，不是罹患新冠肺炎。

另外，田村正和說過自己的心臟本來就有問題，工作人員便推測應該是感冒導致他的免疫力降低，並透露田村從3年前開始就沒有工作，本人曾說「已經足夠了」，據悉，他也沒有出現生大病的跡象。

2018年的《眠狂四郎 The Final》是田村正和的遺作。（圖／翻攝自日網）

田村正和近年傳出身體亮紅燈，2016年曾因健康惡化宣布停工休養，還有電視台員工爆料他用餐時手會不停發抖，並有醫療業者透露田村動了冠狀動脈疾病的手術，心臟裝了6個支架。

田村正和於2018年於退出演藝圈，《眠狂四郎 The Final》是他最後的遺作，隔年就被直擊他暴瘦在街頭散步，身高174公分的他瘦到只剩52公斤，當時更傳出他已經為自己的身後事做準備，花費420萬在橫濱的郊區買下自己的墓地，受訪時更嘆氣說：「我只想平靜的死去。」

(中時新聞網)