阿公店不只有阿姨 內行人爆大膽族群「超嗨玩法」｜Red Light District

台北市萬華區茶室成為疫情風暴中心，向外擴散，除傳出外籍小姐竄逃中南部、轉戰小吃部，現在竟傳出有茶室老闆娘，因為「公司登記」的問題，沒有在匡列名單之中，她發燒咳嗽到有血絲，竟然還要自己搭公車跑3家醫院，才完成快篩。

北市議員鍾小平今天指出，上百名原本在萬華茶室工作的小姐，原本是以看護身份來台，疫情擴散後就逃回中南部雇主家，恐成南北傳播鏈。針對萬華茶室人員清查問題，北市副市長黃珊珊也坦承難以掌握，已請萬華警分局加強向業者宣導，請相關人士主動進行快篩。

不過據東森新聞報導，一名萬華茶室老闆娘，因為「公司登記」問題，不在匡列名單內，但她10日已經出現發燒、咳嗽等症狀，17日想進行快篩，自己從板橋搭公車到聯合醫院，但名額已經額滿；18日她又搭公車到仁濟醫院，被告知沒有急診後，趕緊轉往西園醫院，才終於完成快篩。

前板橋市民代表石一佑透露，打電話給1922還有1999時，就有特別說明老闆娘身份，但相關單位卻回應，目前沒有很急的狀況的話，請她先自主健康隔離。石一佑相當不解，認為老闆娘在萬華茶藝館工作，應該要優先篩檢才對。

(中時新聞網)