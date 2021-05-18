劉丞(左)直言起初教曲艾玲網球課緊張到失眠。（艾迪昇傳播提供）

劉丞曾和《網球王子》台劇真人版擦肩。（艾迪昇傳播提供）

22歲新生代藝人劉丞擁有191公分亮眼外型，他3歲開始學網球、20歲就考到國際證照當教練，在同為網球教練的父親引薦下，成為曲艾玲及其一雙兒女專屬教練，近期則加入艾迪昇傳播，成為曲艾玲的鮮肉師弟！

其實早在踏入演藝圈前劉丞就和戲劇擦肩，就讀華岡藝校戲劇科時，經同學推薦進入某製作公司和團體「SpeXial」成員共同培訓，曾有機會演出日漫《網球王子》台劇真人版主要角色，後來因國際版權關係胎死腹中、中止培訓，但這並未澆熄他對表演的熱情，在謹慎評估與父親鼓勵下，劉丞正式進入演藝圈展開星途。

曲艾玲表示，師弟劉丞的教學相當細心多元，「我的小孩非常喜歡他，覺得他酷酷的、長得很帥、個性好又沒脾氣」；劉丞難忘一開始得知要教曲艾玲網球時一度緊張到失眠，甚至連見面第一句開場白都冥思苦想，曲艾玲聽聞後大笑：「我有那麼可怕嗎？」劉丞急忙解釋：「是第一次教明星才緊張啦。」

劉丞因母親從事藝術音樂相關工作，從小受母親薰陶學會吉他、鋼琴與爵士鼓，但文武雙全的他，踏入演藝圈之路可說是一波三折，他曾被不肖業者以建立Model卡為由，繳交2萬元、拍攝1組宣傳照，保證能接到案子，豈料拍攝後竟如同人間蒸發，最後竟什麼都沒拿到才驚覺自己受騙，他無奈：「當時什麼都不懂，存下的錢就這樣飛了。」之後在母親協助下才順利接觸到業界公司，也逐漸明白演藝圈的運作模式。

師姐曲艾玲鼓勵劉丞：「最大的建議是放開點、不要怕。」她認為劉丞運動全能、所有條件都好，現階段要累積實力不必擔心太多，她形容演藝路就像「跳木馬」要跳過舊有的道德標準、拋開學歷和家庭背景，她說：「時機到了就盡量散發能量和魅力。」劉丞認為：「表演就是人生的各種借鏡。」他自許投入演藝圈後能散發個人光彩，成為更有生命力的演員。

(中時 )