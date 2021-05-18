周姓凶嫌曾躲藏在疫情熱區萬華，警方為防疫在戶外進行偵訊。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣周姓男子與妻子因為財務問題爭吵，將妻子以鈍器敲頭部殺死後留下書信，逃逸到台北市萬華躲藏，死者母親9日報案協尋；警方17日將他逮捕，由於他曾停留疫情熱區，警方防疫高規格，在拘留室也讓他穿上防護衣，訊後依殺人罪移送，檢方透過視訊複訊後，向地院聲羈押獲准。

埔里警分局在5月10日凌晨零時，受理蔡姓民眾報案，指稱已多日未見女兒，報案協尋；員警於是通知鎖匠會同前往女兒住處，進入屋內探查發現，報案人的女兒陳屍於客廳角落的紙箱內，處理員警立即先行封鎖案發現場，並通報勤務指揮中心，聯絡偵查隊人員及警察局鑑識科至現場勘查，採集相關物證。警方蒐證過程，發現周姓男子案發後，在刑案現場客廳留下書信，文中坦承犯下殺妻案，且疑有畏罪輕生的傾向，但事後逃逸、下落不明。

南投縣警察局長呂新財得知後，指示埔里分局與刑事警察大隊組成專案小組，全力緝兇；並發現周嫌犯案後，逃亡至台中、高雄及台北市萬華等地藏匿，為躲避警方查緝，逃亡過程中都是徒步或搭乘大眾運輸工具，並且不斷以換裝方式，干擾專案小組人員辨識身分，專案小組人員不眠不休，過濾北、中、南地區過濾逾上千支路口及周邊監視器畫面。

周嫌深知逃不過警方積極查緝，透過親友表示他將於17日1點30分，搭乘國光客運由台北市回到埔里國光客運站。專案小組人員在埔里客運站將周嫌拘提到案，由於周嫌曾經躲藏在新冠肺炎熱區萬華，因此，警方立即對他進行初篩，結果為陰性；但警方不敢大意，全程採取高規格防疫措施，要他戴口罩、穿著防護衣，連偵訊也在戶外空間進行。至於周嫌是投案或是緝捕到案，將由檢察官認定。

周姓凶嫌曾躲藏在疫情熱區萬華，警方為防疫在戶外進行偵訊。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

(中時新聞網)