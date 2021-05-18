連日來本土病例飆升，引起民眾恐慌性囤貨，一名女子今天到美式大賣場好市多COSTCO採買，結帳時才發現，1張卡只能限購2箱拌麵，讓她超火大，在臉書詢問，「衛生紙或口罩限購就算了，不懂為何拌麵也要限購？這樣不就是逼大家一直出門補貨嗎？」不料貼文一出反被一堆網友戰翻「限購就是要來防妳這種人的」、「今日臉最腫」！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，18日逛好市多結帳時被告知，拌麵1張卡只能限購2箱，她忍不住發文質疑「好市多不是會員制的，有限購？衛生紙或口罩就算了，拌麵限購會不會太誇張，我阿公、阿嬤家、還有阿北全家跟我們家，上下三層樓總共18人，就我一個人在負責採購，只能買2箱是在哈囉？」

網友PO出購物籃中的伴麵。(圖/截自臉書 Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO指出，政府宣導疫情期間，大家盡量少出門、多待在家，但大賣場卻有食物限購令，這樣不就是在逼大家一直出門補貨嗎？還是她應該要一次多帶幾個人出來採買？她好奇詢問大家，防疫新生活，還有什麼其他東西也被限量？

不料貼文一出引起眾怒，網友紛紛留言打臉「你們可以辦9張會員卡」、「18人建議妳線上購物買，還幫妳送到家，又可以避免群聚感染」、「不限購，妳覺得輪得到妳買嗎？」、「留一些給辛苦值勤的第一線醫、護、警吧」、「你家有幾個人干好市多什麼事？」、「全家人只吃拌麵？買別的不好嗎？均衡一下飲食好嗎？」、「本篇挑戰今日臉最腫」。

網友狂酸，怎麼不乾脆說是幫全村的200多人一起買？「限購就是要來防妳這種人的」，還有網友分析，要是沒限購，可能馬上又要被罵「怎麼不限購？搶光光別人都不用買了嗎？」

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(中時新聞網)