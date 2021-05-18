以作空美國次貸泡沫一戰成名的美國投資人貝瑞（Michael Burry），第一季放空電動車大廠特斯拉（Tesla）超過5億美元。貝瑞先前曾表示，特斯拉倚靠出售碳權維持獲利，恐影響長期展望。

根據呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，截至第一季止，貝瑞的Scion資產管理公司買進特斯拉800,100股的賣權，金額約5.34億美元。當作空的股票下跌時，握有賣權的投資人便能獲利。

貝瑞在2008年全球金融危機爆發之前，放空美國次級房貸證券一戰成名。暢銷小說《大賣空》（The Big Short）和奧斯卡獎同名電影主角，皆以貝瑞為原型。

貝瑞先前在推特提到，特斯拉倚賴出售碳權來創造獲利是一項警訊。他稍後刪除該條推文。

隨著越來越多傳統汽車廠加入生產電動車的行列，向特斯拉購買碳權的需求顯然也會日益遞減。排碳量高的企業購買碳權來抵銷自身的碳足跡，以滿足環保規定。

2021年第一季特斯拉出售碳權進帳5.18億美元。2020年第四季特斯拉出售予其他汽車廠的碳權達4.01億美元，讓該季有淨利2.7億美元。

2020年特斯拉的碳權收入達16億美元，協助該公司至少連續四季呈報獲利，而連四季獲利是成為標普500成分股的條件之一。

進入2021年後特斯拉面多項考驗，包括大陸電動車銷售萎縮，以及零件短缺影響大陸與美國生產工作。此外，電動車交通事故也引來大陸與美國主管機關調查。

(工商 )