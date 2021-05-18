前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

有關台灣向國外購買疫苗，駐美代表蕭美琴18日在臉書發文表示，在指揮中心、外交部與駐美代表處的努力下，已經促成和莫德納500萬劑的簽約洽購，並公告年中開始供貨。對此，前民進黨立委郭正亮強調，跟美國要疫苗的國家有70個國家，美國可能在6月下旬會提供台灣1百萬劑疫苗。

前民進黨立委郭正亮18日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，台灣跟美國莫德納簽了500萬劑疫苗，只是看什麼時候到貨，合約在今年2月9日公布，是今年年中要交貨第一批，6月下旬吧，跟預期差不多，不過應該會分批給，估計6月下旬先交貨100萬劑。

郭正亮指出，美國手上有6000萬劑AZ疫苗，但AZ疫苗沒有通過沒國授權，美國根本不用AZ疫苗。而拜登即將在5月24日出席世衛大會，總要帶禮物去，所以就帶了6000萬劑AZ疫苗，和2000萬劑美國的疫苗，包括輝瑞、莫德納和嬌生。

不過，郭正亮強調，跟美國要疫苗的國家有70個國家，不要以為只針對台灣。從「國際」角度看，才能看台灣疫情嚴重程度。不過，美國最愛是日本韓國，也沒說不給台灣莫德納，只是不知道甚麼時候給。美國也知道台灣確診突然變多，因此多少會給，應該有1百萬劑，有可能在6月下旬。

郭正亮也說，比較悲哀的是台灣從其他管道拿到的比較少，例如越南從COVAX拿到的比台灣多很多。

(中時新聞網)