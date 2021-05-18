近期疫情嚴峻，台北米其林餐廳陸續宣布暫停營業，或改拚外送、外帶服務吸引饕客購買。而知名米其林2星餐廳RAW，亦因政府防疫政策、顧客及團隊安全考量，於臉書粉絲專頁公告，將於明（19）日起至5月25日暫停營業，直至5月26日恢復營業。

公告中提及諸項客人取消事宜及聯繫方式，「若有任何調整，會視後續政策發佈再行公布，這段時間，請大家務必注意自身安全和個人衛生清潔，全民齊心抗疫，平安最重要！期待和大家再次相見」。

本土疫情自上周三開始逐漸激增，率先宣布因防疫暫停營業至5月28日的米其林1星餐廳「大三元酒樓」，以及位於台北晶華酒店內的米其林1星餐廳「Impromptu by Paul Lee」公告自主暫停營業至5月24日，還有行事低調的米其林1星「明福台菜海鮮」餐廳，亦於昨（17）日表示暫停營業至5月28日，皆為忍痛決定自主防疫的星級餐廳。

(中時 )